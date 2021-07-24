اطلاق مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية

المزرعة الداخلية التي تبلغ مساحتها 100 ألف قدم مربع، منها 25 ألف قدم مساحات مبنية، ستزرع فيها محاصيل الكرنب والسبانخ والخس والطماطم والفراولة والبطيخ، وتزود مئات محلات السوبر ماركت والفنادق وكبار الطهاة في جميع أنحاء البلاد بالخضراوات الطازجة. وتأتي أهمية مثل هذه المزارع العمودية في دولة الإمارات من دعمها لاستراتيجية الأمن الغذائي المعتمدة على الابتكار.

وستنتج المزرعة الداخلية عدة محاصيل طازجة، تشمل الكرنب والسبانخ والخس والطماطم والفراولة والبطيخ، وتزود مئات محلات السوبر ماركت والفنادق وكبار الطهاة في أنحاء البلاد. ويستقطب هذا القطاع مهارات عالية وتدعم استراتيجية الأمن الغذائي القائمة على الابتكار في الإمارات مع ازدهار الزراعة العمودية على صعيد الدولة.

وستبنى المنشأة الصديقة للبيئة التي تعتمد تقنية الزراعة دون تربة بسقف قابل للسحب لزيادة الضوء الطبيعي وتقليل استهلاك الكهرباء. مع ترشيد استخدام المياه لتوفير العناصر الغذائية الضرورية للمحاصيل والحفاظ على الجودة والنضارة.

وبواسطة معدات المعالجة والفرز الحديثة سيتم تعقيم المنتجات وتعبئتها، ضمن نظام تسليم سريع وفعال من المزرعة إلى طاولة الطعام. كما ستستخدم المنشأة أبراجاً دوارة يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار لضمان وصول أشعة الشمس بشكل متساو لجميع المحاصيل ما يؤمن الحصول على منتجات أفضل. ويتم تصميم المصنع على نحو يضمن تلبية الطلب في السوق مع الالتزام بأعلى مستويات جودة وسلامة المنتجات.

وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: “التزام الإمارات بالأمن الغذائي القائم على الابتكار يجعل كل شيء ممكنا بما في ذلك زراعة البطيخ والطماطم والفراولة والكرنب في مناخ جاف محدود المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتمثل اتفاقيتنا مع شركة سوكوفو لبناء مزرعة عمودية بمستوى عالمي فصلاً مهماً في مستقبل إنتاج الغذاء، ويسعدنا الترحيب بهم في مدينتنا الصناعية”.

وأضاف: “يشكل الأمن الغذائي أولوية وطنية، ويعد توسيع نطاق الزراعة المستدامة القائمة على التكنولوجيا أمراً حيوياً لإنشاء وتفعيل أنظمة الإنتاج المرنة التي يمكنها زرع محاصيل طازجة وصحية. كما يحفز ذلك الاستثمار وفرص العمل مما يسهم في اقتصادنا القائم على المعرفة. وتقرّب اتفاقية اليوم المهمة دولة الإمارات من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051”.

وقال هارش غرباني المدير لدى شركة سوكوفو: “نتطلع إلى إنتاج فاكهة وخضار خالية من المبيدات الحشرية تزرع وتباع فقط داخل الإمارات، لنزود السوق المحلي بمنتجات طازجة طوال 365 يوما في السنة”.

وتغطي مدينة دبي الصناعية أكثر من 550 مليون قدم مربعة وصُممت المدينة حول مخطط رئيسي عالمي المستوى يقسم منطقة الأعمال الضخمة إلى مناطق استراتيجية يركز كل منها على قطاع معين. وتغطي منطقة قطاع الأغذية والمشروبات مساحة إجمالية قدرها 23.5 مليون قدم مربعة وتضم أكثر من 60 شركة لتصنيع الأغذية والمشروبات، منها شركة بركات وباتشي ومجموعة المراعي وبركة للتمور وليفكون هذا بالإضافة إلى 11 مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية قيد الإنشاء.

وبوجود أكثر من 750 شريكاً تجارياً تحولت مدينة دبي الصناعية إلى مركز تصنيع وخدمات لوجستية تشكل محركاً استراتيجياً وعاملاً تمكينياً لعديد من المبادرات الحكومية، بما فيها استراتيجية دبي الصناعية 2030، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050.