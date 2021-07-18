السماح بفتح المتاجر في أوقات الصلاة في السعودية

وكتب اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء الجمعة في تعميم نشره على تويتر “نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية طوال ساعات العمل وخلال أوقات” الصلاة.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين، موضحا أنه اتُخذ “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار الطويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات”.

وكانت المتاجر تغلق أبوابها في أوقات الصلاة تلقائيا وتغلق المحلات التجارية أبوابها في المملكة أربع مرات يوميا، وينقطع العمل لمدة نصف ساعة تقريبا في كل مرة.

وعبّر مغرّدون على تويتر عن سرورهم لصدور القرار، معتبرين أن الإجراء سيزيد ساعات العمل ساعتين إضافيتين يوميا.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قالوا إن قرار إغلاق المحال خلال أوقات الصلاة يكلف الاقتصاد السعودي مليارات من الريالات سنويا.

عام 2019، أعلنت السعودية السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، بدون توضيح ما إذا كان هذا يشمل أوقات الصلاة. وأثار هذا القرار لبسًا، إذ سارع البعض للعمل في أوقات الصلاة فيما فضل آخرون توخي الحذر لحين صدور قرار رسمي واضح.

لكنّ مذاك، بات ممكنا رؤية محلات تجارية ومطاعم، خصوصا في العاصمة الرياض، تخدم زبائنها في أوقات الصلاة.

ويتزامن قرار فتح المحال مع بدء مناسك الحج السبت في مدينة مكة المكرمة، وستجري هذه السنة وللمرة الثانية على التوالي بأعداد محدودة ووسط قيود متعلقة بتفشي فيروس كورونا.