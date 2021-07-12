الإمارات: إقرار فترة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 ذي الحجة الموافق الإثنين 19 يوليو الجاري ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق الخميس 22 يوليو بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتقرر تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة اعتبارا من التاسع من ذي الحجة الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021، ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق يوم الخميس 22 يوليو 2021م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية للعام 1442 هجرية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت أن الفترة من 9 ذي الحجة 1442 هجرية الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021 م ولغاية 12 ذي الحجة الموافق يوم الخميس 22 يوليو الجاري، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الاضحى المبارك.