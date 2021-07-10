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الإمارات تطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين لاستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع غوغل ومايكروسوفت وأمازون وسيسكو أي بي إم وإتش بي إي ولينكدإن وشركة إنفيديا وفيسبوك

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين لاستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج

وذكر سموه في تغريدة على “تويتر”: “أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال ٥ أعوام ..وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من ١.٥ مليار إلى ٤ مليار درهم”.

تابع سموه بالقول: “البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة  ..العالم يتغير .. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف .. وشكل الاقتصاد سيختلف .. وطبيعة المهن ستتبدل .. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا ..”

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