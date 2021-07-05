مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما

رويترز) – قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن المجلس خفف يوم الأحد قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وقال البيان “تمت الموافقة علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات (المقاهي)، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70 بالمئة بدلا من 50 بالمئة”.

وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو حزيران. وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت و27 حالة وفاة بسبب المرض.