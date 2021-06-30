الكويت تسمح للمواطنين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة بعبور المنافذ البرية والبحرية

وأضاف المكتب أن القرار يشمل المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى والمرافقين من العمالة المنزلية. وتشهد المستشفيات الكويتية تردي الوضع الوبائي مما دفعها لزيادة أجنحة كورونا.

يأتي ذلك فيما سجلت زيادة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا على مدى الأيام الماضية في الكويت مما تسبب بالتشديد على الإجراءات لمواجهة الضغط الكبير الذي تتعرض له المنظومة الصحية بحسب ما نقلته صحيفة القبس.

وبـ 18 وفاة بكورونا في يوم واحد، سجلت الكويت أمس رقما غير مسبوق لم يسجل منذ بدء الجائحة، حيث كان أعلى رقم هو 14 حالة وفاة، بينما سجلت 1718 إصابة جديدة، وارتفاع حالات دخول العناية إلى 288 حالة.

وفي المحصلة، سجلت البلاد خلال 5 أيام منذ يوم الجمعة الماضي 58 حالة وفاة و8291 إصابة.