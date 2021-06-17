ديوان للاستشارات الهندسية توسع حضورها في المملكة العربية السعودية

أعلن مكتب ديوان للاستشارات الهندسية عن خطته لتوسيع العمليات في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع افتتاح مكتبه الإقليمي الجديد في العاصمة الرياض.

وكان مكتب ديوان للاستشارات الهندسية قد تأسس في عام 1984، ويدير المكتب أعماله في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ويتخصص في مجالات المنشآت متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى قطاعات الضيافة والسكن والمنشآت التجارية والتعليمية ومراكز التسوق والتخطيط الحضري. وتصدر ديوان للاستشارات الهندسية قطاع العقارات المزدهر في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الثلاثة الماضية، مساهمًا خلال تلك الفترة في تطوير نخبة من أهم المشاريع في المنطقة، بما في ذلك فندق العنوان فاونتن فيوز وبورت دي لامير في دبي، بالإضافة إلى ممشى السعديات في أبوظبي.

وبالإضافة إلى المشاريع الرائدة التي وضعتها ديوان للاستشارات الهندسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ساهمت الشركة متعددة التخصصات بشكل رئيسي في مشاريع تطوير البنية التحتية المعاصرة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2009، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المجمعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية الرائدة عالميًا للعديد من كبار المطورين العقاريين في المنطقة. وكانت الشركة قد نفذت العديد من المشاريع الرائدة في المملكة، كما أنها تواصل العمل على العديد من البرامج بالتعاون مع مبادرات صندوق الاستثمارات العامة، ويتضمن ذلك: مشروع البحر الأحمر، وأمالا، والقدية وغيرها.

وبافتتاح مكاتب جديدة في العاصمة الرياض، تعمل ديوان للاستشارات الهندسية على تلبية الاحتياجات المتنامية في المملكة بالتزامن مع نشاط القطاع العقاري المتزايد المدعوم برؤية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما يظهر التزام الشركة الواضح بالاستدامة والممارسات البيئية الرائدة يظهر واضحًا في جميع تصاميمها الجديدة، تماشيًا مع مبادئ رؤية 2030 فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية.

ومع تزايد الاستثمارات في مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المجتمعية في المملكة، تحرص شركة ديوان للاستشارات الهندسية على مواكبة هذه المساعي بتوسيع حضور وقدرات مكتبها الإقليمي عن طريق كوادها المحلية، باعتباره أولويتها القصوى خلال الأعوام الخمسة القادمة على الأقل، في سبيل تحقيق الأهداف المتمثلة بتعزيز الحضور في السوق السعودي والحصة السوقية.