بـ100 مليون ريال، مركز لـ أرامكو لريادة الأعمال يبحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين

مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” اليوم، إطلاق جولة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين، في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين، في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجبيل وينبع، بهدف دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكاراً مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.

وتركز الجولة التي تشمل 6 مدن مختلفة بالمملكة، على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات بدون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، فيما تتضمن الجولة سلسلة من الأنشطة والفعاليات، منها تحدي “شارك تانك” للشركات الناشئة، ومناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة.

وتدعم جولة “واعد” ما يصل إلى ١٠٠ مليون ريال لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائد مالي.

وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة مثل الاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى ١٩ مليون ريال، وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض بدون ضمانات تصل إلى ٥ ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.

وفتح “واعد” اليوم الأربعاء، باب تقديم الطلبات لرواد الأعمال عبر الرابط www.waed.net/roadshow ، وستتم دعوة مجموعة مختارة من المتأهلين للمشاركة في التصفيات النهائية في الجولة.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن مركز “واعد” الذي تأسس قبل عشر سنوات أسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم عشرات السعوديين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، مشيراً إلى أن السنوات العشر القادمة ستكون أكثر أهمية لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تتسارع وتيرة التحول مع ظهور الفرص في قطاعات عديدة وجديدة مثل التقنية المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة وغيرها.

وبين المهندس الناصر أن جولة “واعد” لريادة الأعمال في ٦ مدن سعودية بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تهدف لطرح هذه الفرص الجذابة ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والحصول على أفكار لشركات مبدعة ومبتكرة من رواد الأعمال السعوديين يكون لها إسهامٌ إيجابي في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لمركز “واعد” وسيم بصراوي، أن أحد أولويات العمل في المركز هو تمويل رواد الأعمال السعوديين وأصحاب الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع معايير السوق والارتقاء بجودة حياة جميع المواطنين، ومن هذا المنطلق حدد واعد هدفاً يتمثل في مضاعفة حجم صفقات القروض السنوي ورأس المال الجريء بحلول عام ٢٠٢٣.

وأبان أن جولة “واعد” تشمل عدد من المزايا والفوائد إلى جانب التعريف بمركز واعد وخدماته التي يقدمها، وتعد جهداً تكاملياً مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.