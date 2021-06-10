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توجيه اتّهام شركة بيجو في قضية “ديزل غيت”

أ ف ب-انضمّت شركة صناعة السيارات الفرنسية “بيجو” إلى منافستيها “رينو” و”فولكسفاكن” بعد أن وجّه إليها القضاء الفرنسي تهمة “الغشّ” في إطار التحقيق المتعلّق بقضية “ديزل غيت”، فضيحة الاحتيال في اختبارات التلوّث الخاصة بمحرّكات ديزل قديمة، وفق ما أعلنت مجموعة “ستيلانتيس” المالكة للشركة ومصدر قضائي الأربعاء.

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توجيه اتّهام شركة بيجو في قضية "ديزل غيت"

وقالت “ستيلانتيس” في بيان إنّ “أوتوموبيل بيجو إس آ، المملوكة بنسبة 100% من ستلانتيس إن في، وُجّه إليها الاتّهام اليوم من قبل قضاة التحقيق بسبب أعمال تضليل مزعومة في ما يتعلّق ببيع سيارات ديزل يورو 5 في فرنسا بين عامي 2009 و2015”.

بدوره أكّد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنّ القضاة وجّهوا إلى بيجو الأربعاء تهمة ارتكاب “غشّ يعرّض للخطر صحّة الإنسان أو الحيوان”.

وأوضحت المجموعة في بيانها أنّ “قضاة التحقيق سيستمعون أيضاً إلى شركتين أخريين تابعتين لستيلانتيس هما أوتوموبيل سيتروين إس آ، وإف سي إيه إيتالي إس بي إيه، في 10 حزيران/يونيو وتمّوز/يوليو على التوالي، وذلك في إطار التحقيق الأوّلي نفسه”.

وشدّدت ستيلانتيس في بيانها على أنّ “الشركات التابعة لنا على قناعة راسخة بأنّ أنظمتها للتحكّم بالانبعاثات كانت تفي بجميع المتطلّبات التي كان معمولاً بها في ذلك الوقت وتواصل احترامها اليوم، وهي تنتظر بفارغ الصبر الفرصة لإثبات ذلك”.

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