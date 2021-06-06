السعودية: مجموعة تكشف عن برنامج تمكين المرأة وتتعهد بـ 4 أشهر لإجازة الأمومة

أعلنت “مجموعة فاين الصحية القابضة”، عن إطلاق برنامج جديد في المملكة العربية السعودية، يرتكز على دمج المرأة وتمكينها في مكان العمل.

ويأتي البرنامج الجديد ليؤكد التزام المجموعة الكامل بتحقيق سياسات التنوع بين الجنسين في مكان العمل مع الحرص على ضمان التكافؤ في الفرص، من خلال توفير التدريب الشامل للموظفات وإعدادهن ليصبحن قادرات على تولي الأدوار المتوقعة منهن، بالإضافة إلى تسهيل تقلد المناصب القيادية والإدارية العليا في المجموعة، وبالتالي تعزيز التوازن بين الجنسين.

ويشكل البرنامج امتداداً لبرامج المجموعة الأساسية المتعلقة بطاقاتها البشرية، والرامية إلى خلق المزيد من الفرص أمام النساء، وتحقيق المساواة بين الموظفين والموظفات؛ حيث يتم تقييم آراء ووجهات نظر الموظفين جميعاً دون أي تمييز والأخذ بها من أجل التحسين المستمر وبلوغ الأهداف. وتسعى “فاين” عبر تطبيق هذا البرنامج، إلى زيادة التمثيل النسائي الحالي بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة فاين الصحية القابضة”، جيمس مايكل لافيرتي: “تساهم الثقافة الإيجابية في مكان العمل في إحداث تحول فكري جذري لدى فرق العمل ومجتمع المؤسسات عموماً، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ وتعميق الاقتصاد المرن، والذي يعتمد على الشباب والناشئين المستعدين لاغتنام الفرص في المستقبل. وتماشياً مع هذه التطلعات، ركزت “فاين” على توظيف وتمكين مجموعة متنوعة من المواهب، إضافة إلى التركيز على تعزيز بيئة العمل التي تتمتع فيها النساء بفرص متساوية لتحقيق الازدهار والتقدم، ما أسفر عن تولي النساء اليوم لديها للمزيد من الأدوار البارزة والمناصب الرائدة في مختلف المجالات بما في ذلك المبيعات والتسويق والتوريد وغيرها.”

كذلك، فقد أشار لافيرتي إلى مواصلة المجموعة العمل على تطوير البرامج والممارسات التي تمكّن المرأة في مكان العمل مثل “شبكة سيدات فاين”، وهي عبارة عن مجموعة متخصصة في معالجة قضايا التنوع بين الجنسين ودعم الموظفات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. وأضاف: “خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية داخل المجموعة من صفر إلى ما يقرب 30%، واليوم وبعد إطلاق برنامج خاص لتمكين المرأة يركز بشكل أساسي على تعزيز المواهب النسائية داخل المجموعة، من المتوقع أن تنمو هذه النسبة سنوياً وبشكل متزايد.”

وإضافة إلى ذلك، ابتكرت “فاين” العديد من السياسات والبرامج التي تدعم الموظفات لديها، مشتملة على إجازة الأمومة التي تتجاوز بكثير المعيار المحدد من قبل القوانين المحلية ومنظمة العمل الدولية؛ حيث توفر للأمهات في “فاين” إجازةً لمدة 16 أسبوعاً بأجر كامل، و16 أسبوعاً إضافياً كإجازة غير مدفوعة إذا لزم الأمر.

هذا وتوفر المجموعة للأمهات العاملات، مجموعة من المزايا الأخرى، مثل خيار العمل المرن من المنزل، أو العودة للعمل جزئياً بنسبة 60% أو 80% أو 100%. وتلبي “فاين” احتياجات الأمهات من خلال توفير خيارات عمل مرنة وفترات استراحة يومية للإرضاع وكذلك تقليص ساعات العمل. أيضاً، تقدم المجموعة “يوم السيدات”، وهو عبارة عن يوم في الشهر تتغيب خلاله المرأة ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر، دون الحاجة إلى تقديم تقرير طبي، حيث تعتبر “فاين” المجموعة الأولى في المنطقة التي تقدم هذه الميزة لموظفاتها.

ملاحظة: (جرى تصويب مدة الاجازة الاجمالية للأمومة وهي 4 أشهر بدلا من 6- المحرر)