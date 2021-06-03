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سلطنة عمان تسمح لمواطني دول الخليج بالتنقل عبر الحدود البرية

(رويترز) – قال التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان على تويتر يوم الأربعاء إن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تسمح لمواطني دول الخليج بالتنقل عبر الحدود البرية

وذكر التلفزيون العماني أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو حزيران وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصل للصلوات الخمس فقط. وسيُسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

كانت عمان قد أنهت الشهر الماضي حظر تجول ليلي فرضته للحد من انتشار كوفيد-19.

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