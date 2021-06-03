سلطنة عمان تسمح لمواطني دول الخليج بالتنقل عبر الحدود البرية

وذكر التلفزيون العماني أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو حزيران وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصل للصلوات الخمس فقط. وسيُسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

كانت عمان قد أنهت الشهر الماضي حظر تجول ليلي فرضته للحد من انتشار كوفيد-19.

#اللجنة_العليا تقرر السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البريّة لأداءِ أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) June 2, 2021