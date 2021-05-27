سلطنة عمان: توفير 32 ألف فرصة عمل وصرف إعانة شهرية

وجه سلطان عمان هيثم بن طارق الجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

وتضمنت التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، مع توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، على أن تقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك. ودعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15000) فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

وصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

بسقف تمويلي يصل إلى 10000 ريال عماني، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلق البرنامج التمويلي الطارئ الموجّه لحاملي بطاقة رواد الأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية باعتماد حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية pic.twitter.com/JLuDmKRXi1 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية ، تبدأ وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم غد ( الخميس) في استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

أعرب الكثير من المواطنين عن رفضهم واستيائهم من التصرفات التي قام بها عددٌ من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها اليوم أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف مثل التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق وقطع الطرقات العامة والفرعية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021