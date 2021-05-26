محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الكويت تقر قانون التمويل العقاري الجديد

وافق الاثنين الماضي مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تقر قانون التمويل العقاري الجديد

ويسند مشروع القانون إلى بنك الكويت المركزي مهام تحديد القواعد والضوابط اللازمة بما فيها معدل الفائدة او العائد على التمويل.

وأوضح خليفة حمادة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، ما جاء في مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، وقال عبر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر” أمس الثلاثاء، إن القانون الجديد في حال اقراره، هو خيار إضافي وليس إلزامي، ومتاح فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام البنك المركزي.

وأضاف الوزير، أن التمويل العقاري للسكن الخاص هو اختياري وليس إلزامي، كما أن الخيار متوفر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية المقدم من الدولة.

وأكد وزير المالية، أن القانون الجديد لم يتضمن فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الائتمان.

وتشير صحيفة القبس إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فوائد أول 70 الف دينار من القرض فقط، فيما يتحمل المواطن فوائد المبالغ الاضافية للقرض التي يحصل عليها، وتلفت الصحيفة أن القانون لا يتيح لمن حصل على قرض اسكاني في السابق  الاستفادة مما يقدمه القانون الجديد. وتتضمن بنود القانون اشتراطاتت مثل عدم جواز تصرف الستفيد في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا عقب الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة والجهة المانحة للتمويل، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل.

ولا يجوز للجهات المانحة للتمويل رفض الموافقة على تصرف المستفيد في العقار أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها حقوقها للخطر.

ويجوز للجهات المانحة للتمويل حوالة حقوقها المترتبة لها بموجب عقد التمويل دون حاجة لموافقة المستفيد أو إعلانه، وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.

 

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