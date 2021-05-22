آلاف الوظائف المتوفرة لفعاليات معرض إكسبو دبي الدولي 2020

غافين غيبون- أريبيان بزنس: لفت جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد أن الشركة خسرت قرابة 15 ألف موظف خلال جائحة كوفيد 19 العام الماضي وأن أكبر تحد يواجهها حاليا هو توظيف قرابة 12 ألف موظف في الشركة- بفضل”معرض إكسبو دبي الدولي 2020″، والشركة التي يعمل بها قرابة 60 ألف موظف قلصت العام الماضي عدد العاملين لديها في مطار دبي من 7 آلاف إلى 500 فقط خلال الجائحة العام الماضي.

ويقول إنه يسعى لتوظيف قرابة 12 آلف بفضل الطلب على خدمات الشركة من كل القطاعات. وتؤمن المجموعة خدمات نقل وحماية وتتولى وإدارة المرافق والخدمات نقل الاموال وهناك حاليًا 98 جنسية مختلفة ، 56 في المائة منهم إما هنود أو باكستانيين – وهما دولتان تأثرتا حاليًا بشدة بموجات كوفيد -19 الجديدة.

حصلت ترانس جارد على عقود لسبعة أجنحة في “معرض إكسبو دبي الدولي 2020” حتى الآن ، مما أعطى وارد الكثير من الأسباب للتفاؤل ويقول:”سنحقق أرباحًا تبلغ ثلاثة أضعاف ما حققناه هذا العام ، ولا شك لدي في ذلك. أعتقد أننا نتحدث عن حوالي 100 مليون درهم إماراتي (27.2 مليون دولار) لهذا العام وهو ما أتوقعه. إذا فتحنا بشكل أسرع فسنهزم ذلك “.

يذكر أنه هناك طريقتين للحصول على وظيفة في “معرض إكسبو دبي الدولي 2020” الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم ويستمر حتى مارس 2022، الطريقة الأولى هي من خلال الموقع الرسمي للمعرض والثانية مباشرة من قبل هيئات الدول المشاركة بالمعرض أو شركات التوظيف المتعاقدة معها. ومثلا، يمكنك التسجيل بموقع المعرض

https://careers.expo2020dubai.com/en/login/

أو حتى البحث في غوغل على وظائف إكسبو دبي 2020 (هنا مثلا). وقد بدأت وكالات التوظيف باستقطاب آلاف المرشحين للوظائف في أجنحة الدول في إكسبو دبي 2020

وتتولى شركات التوظيف تأمين الموظفين للحكومات من خلال مكاتبها التجارية المرتبطة بسفاراتها، فهناك 192 بلدا مشاركا (يستدعي كل جناح قرابة 200 موظف) في الحدث الأبرز عالميا الذي سيقام على مساحة 438 هكتار في “مركز دبي التجاري – جبل علي” في الطرف الجنوبي الغربي لإمارة دبي.

وتتنوع مئات التخصصات المطلوبة لهذا الحدث العالمي مثل خدمات الضيافة والدليل السياحي والطهي ومديري الموقع والاجنحة

يحفز «معرض إكسبو دبي الدولي 2020» سوق التوظيف في دولة الإمارات خاصة لشباب المنطقة الباحثين عن فرصة عمل لائقة بقدراتهم التعليمية والابداعية وذلك في تخصصات عديدة لا تقتصر على تنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى بل تشمل مهارات طبية ومجالات عديدة أخرى.