ورثة أكبر مالك خاص لأسهم شركة لوفتهانزا يبيعون نصف حصتهم

وأفادت بلومبرغ عن بيان صدر مساء أمس الخميس، عن شركة كنور بريميس (كيه بي ) القابضة التي حصل من خلالها ثايلي على حصة بلغت نحو 12٪ من أسهم الشركة الألمانية، إنها سوف تبيع 33 مليون سهم من أسهمها البالغ عددها 60 مليون سهم.وطبقا للأسعار الحالية، فإن الجزء الذي سيتم بيعه يقدر بحوالي 358 مليون يورو (437 مليون دولار) يأتي ذلك بعد تلقي لوفتهانزا أكبر ناقل جوي في أوروبا حزمة دعم تقدر بتسعة مليارات يورو حيث أصبحت الحكومة الألمانية أكبر مساهم بالشركة بحصولها على 20% من أسهم الشركة لقاء حزمة الدعم تلك.

ستقدر خسارة ورثة ثايلي بسبب البيع في هذا التوقيت لنصف أسهمهم ()في لوفتهانزا حصولهم على أسعار أقل بنحو الثلث من السعر الذي عرضته لوفتهانزا قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) صناعة الطيران.

يذكر أن عائلة هاينز هيرمان ثاييلي قد تدفع أكبر ضريبة ورثة في تاريخ ألمانيا الحديث، وتقدر بقرابة 5 مليارات يورو بحسب المجلة الألمانية ManagerMagazin، التي تلفت إلى أن تركة ثاييلي كان من المفترض أن توضع في مؤسسة لتقليص تعرضها للضرائب لكن ذلك لم يحصل إلى أن توفي في أبريل الماضي.