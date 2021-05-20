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دبي: إطلاق منصة “دبي نكست” لتحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يطلق منصّة التمويل الجماعي “دبي نكست”، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات “اقتصادية دبي”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: إطلاق منصة "دبي نكست" لتحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة

تعد دبي نكست منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني وأنه يحظى في دولة الإمارات بكل الاهتمام والرعاية وهو ما يتضح من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج والأفكار الداعمة لريادة الأعمال والمشجعة لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعة للانطلاق من على أرضها نحو المستقبل الواعد الذي يطمحون إليه.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي عهد دبي منصّة التمويل الجماعي “دبي نكست”، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات “اقتصادية دبي”، وهي منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

ويقوم مفهوم التمويل الجماعي على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي . وقد ظهر هذا التمويل في دبي في مراحله المبكرة كعمليات تمويل بين الأهل والأصدقاء، إلا أن التطور التكنولوجي فتح المجال أمام التوسع في هذا المفهوم بإعطاء الفرصة لأصحاب الأفكار لعرض مشاريعهم على شريحة أكبر من المجتمع سواء محلياً أو عالمياً بسهولة تامة، للحصول على التمويل المباشر أو الدعم في تسويق الفكرة، وكذلك تسليط الضوء على المُنتج النهائي وعرضه على السوق.

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