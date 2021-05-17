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دبي: رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية المُحدثّة بشأن الأنشطة والفعاليات المُقامة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك رفع الطاقة الاستيعابية للانشطة والمرافق

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%
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وتشمل الاجراءات الجديدة المنشآت الفندقية و المطاعم والمرافق وكذلك الصالات ومراكز التسوق في دبي. يأتي ذلك ضمن عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تطورات أحوال جائحة كوفيد-19 على الصعيد المحلي والدولي.

وتم تحديد الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق بمستوى 70%  مع رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100% مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة وضع الكمامة الطبية.

أما للمطاعم والمقاهي، فقد حددت الإجراءات من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ضرورة الالتزام بتواجد 10 أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، كذلك الالتزام بتواجد 6 أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحد أقصى، إضافة إلى السماح بتقديم الوجبات ما بين الإفطار والغداء. 

وشملت الإجراءات المُحدّثة والمُعتمدة كذلك السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كوفيد-19، إضافة إلى السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصاً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.

وفيما يخص الفعاليات والمناسبات، فقد اعتمدت اللجنة العليا السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كوفيد-19 والالتزام بـ 70 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمكان على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة، ويتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتباراً من اليوم الاثنين (17 مايو).

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