السعودية: تحديد شرط وفئات إعانة البحث عن عمل

أعلنت السعودية تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. ونشرت الجريدة الرسمية(رابط ملف بي دي اف) الفئات المستهدفة ومقدار الإعانة التي ستكون لمدة 15 شهرا كما يلي :

– 2000 ريال شهريا لمدة 4 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.

– 1500 ريال شهريا لمدة 4 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الأولى.

– 1000 ريال شهريا لمدة 4 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الثانية.

– 750 ريالا شهريا لمدة 3 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الثالثة.

كما يحدد التنظيم الشروط الواجب توفرها في المتقدم حتى يكون مؤهلا للحصول على الإعانة وهي :

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون مقيما إقامة دائمة في المملكة.

– أن يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه.

– ألا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 40 سنة.

– ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

– ألا يكون له معاش تقاعدي.

– ألا يكون له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

– ألا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

– ألا يكون طالبا أو متدربا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

– ألا يكون لديه نشاط تجاري.

– ألّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

– ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.