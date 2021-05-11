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الإعلان عن أول أيام عيد الفطر في السعودية والإمارات الكويت وقطر

أعلنت السعودية والإمارات والكويت يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإعلان عن أول أيام عيد الفطر في السعودية والإمارات الكويت وقطر

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 من مايو  2021 هو المكمل لشهر ⁧رمضان ⁩ المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام ⁧عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في بيان أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 5 / 2021م واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأربعاء 30 / 9 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 12 / 5 / 2021م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم الخميس 1 / 10 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 5 / 2021م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

 

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي، ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون “مستحيلة” في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه ستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

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