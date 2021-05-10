السعودية: إلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك بهواتف مجانية

واس-ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيُعلن عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

بالتعاون مع @CITC_SA

"التجارة" تلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800).. ووكالات السيارات خطوة أولى. pic.twitter.com/mWSLxEH4xW — وزارة التجارة (@MCgovSA) May 7, 2021

وتحرص الوزارة على حماية المستهلك وتدعوا دوريا عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم “1900”، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.