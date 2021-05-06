عودة أشرف السعد الى مصر بعد غياب دام 26 عاما بسبب قضية توظيف أموال

عاد السعد المولود في العام إلى مصر ونشر على حسابه في «تويتر حيث يصف نفسه (‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مؤسس و‏رئيس مجلس ادارة شركات السعد ومن قيادات الثورة المضادة)، قائلا: «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر، وكان غياباً جسدياً فقط، وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين، أعود اليوم إلى مصر».

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر في مطار القاهرة، وصول رجل الأعمال الهارب على متن رحلة «مصر للطيران» رقم 778 والقادمة من لندن، وأنه أنهى إجراءات وصوله بدون توقيف، وسمح له بالخروج من المطار إلى مقر إقامته، حيث استقبله بعض أفراد أسرته وأصدقائه.

أسس السعد المولود سنة 1954، شركة لتوظيف الأموال في العام 1991، واتهم في عدة قضايا بالنصب، وغادر مصر إلى فرنسا بحجة العلاج، وبعد سفره بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وعقب ذلك، صدر عليه حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وفي العام 1993، عاد إلى البلاد، وأحيل إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين، إضافة إلى اتهامات أخرى، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام 1993، أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وشكلت لجنة لفحص أعماله المالية. وسافر السعد مرة أخرى للعلاج في فرنسا في العام، 1995، ليغادرها لاحقاً إلى لندن، ليسجل أكبر مدة لهروب رجل أعمال مصري خارج البلاد.

وقررت محكمة في العام 2007، رفع الحراسة عن أملاك السعد، مشيرة إلى أنه سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك.

بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021

يذكر أن ضعف أوجُه الإستثمار في الثمانينيات قدم بيئة اقتصادية مُناسبة لظهور شركات توظيف الأموال لجذب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة ، نظير عائد شهرى بأكثر من 3 % شهرياً، وقد إستغل العاملين في هذا النشاط التسويق باسم الدين والأرباح الإسلامية لكسب ثقة الناس وقتها.

وقبل عودته إلى مصر، ادعى السعد الشهر الماضي، أنه تم النصب عليه، بعدما تم تزوير توقيعه، لتحويل وديعة بقيمة 50 مليون دولار في أحد البنوك المصرية إلى عملة محلية.