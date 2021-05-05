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بسبب جائجة كورونا، السعودية تنظر في تمديد قيود الحج للعام الثاني أمام الحجاج من الخارج

ذكرت رويترز اليوم الأربعاء، أن السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس كورونا في المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بسبب جائجة كورونا، السعودية تنظر في تمديد قيود الحج للعام الثاني أمام الحجاج من الخارج

وأوضح مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن السعودية مازالت تدرس هذه الخطوة ولم يُتخذ قرار نهائي بهذا الصدد بعد.

وقال مصدران مطلعان إن السلطات علقت خططا سابقة لاستقبال حجاج من الخارج ولن تسمح بأداء المناسك إلا لحجاج الداخل الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو تعافوا من مرض كوفيد-19 قبل ستة أشهر على الأقل من الحج.

وأضاف أحد المصدرين أنه سيجري تطبيق قيود على السن أيضا. ولم تعلن المملكة العربية السعودية حتى الآن عن الضوابط المنظمة للموسم فيما سبق واقتصر أداء الحج خلال العام الماضي على بضعة آلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ولم تستقبل أى حاج من الخارج بسبب أزمة جائحة كورونا.

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