محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الإمارات تعلن عن إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تعلن عن إجازة عيد الفطر

وام / تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ..سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.

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