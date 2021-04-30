وفاة الاسباني بورجا... صاحب الضحكة الأشهر في العالم

خوان خويا بورجا كان قد تعرض لأزمة صحية العام الماضي. و في مارس / آذار ، شكر المعجبين به ومحبيه على تنظيم حملة لجمع التبرعات لشرائه دراجة كهربائية للتنقل بعد بتر إحدى ساقيه بحسب بي بي سي.

وكان بورجا قد اشتهر بعد ظهور تلفزيوني له قبل 20 سنة تحدث فيه عن عمله نادلا في مطعم شاطئي وكيف كان يغسل الصحون بأمواج البحر، لكن تلك الرواية الأصلية تبدلت بلغات عديدة واكتسبت شهرة عالمية في السخرية من بعض الخصوم.

في ذلك المقطع الذي تم تحميله على يوتيوب عام 2007 ، تحدث بورجا كيف أنه ترك ذات مرة 20 طبق من أطباق الباييلا في البحر طوال الليل لتنظيفها ، ليعود في صباح اليوم التالي ليجد أن المد قد جرفهم جميعًا باستثناء واحد.

وبدأ والمذيع يتخبطون في نوبات من الضحك دون قدرة على السيطرة على نفسيهما مع قهقعة مميز كالأزيز لضحكة بورا المميزة مع ابتسامته التي كشفت فمه خاليا تقريبا من الأسنان التي خطفت الابتسامة والضحك من المشاهدين، وبعد سنوات ، بدءًا من عام 2014 تقريبًا ، بدأ مستخدمو الإنترنت في إعادة نشر المقطع بترجمات غير ذات صلة – تمامًا مثل المحاكاة الساخرة لمشهد من فيلم Downfall ، الذي يصور أيام أدولف هتلر الأخيرة، وأصبح له أيقونة على منصة تويتش.