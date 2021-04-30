محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

وفاة الاسباني بورجا… صاحب الضحكة الأشهر في العالم

وفاة خوان خويا بورجا الملقب بـ القهقهة (بالإسبانية ايل رسيتاتس) في اسبانيا، عن عمر 65 عاما بعد أن اصبحت ضحكته المعدية ذات شهرة عالمية تعرضت فيها سنة 2014 للتحوير لتلائم لقطات سخرية في العديد من دول العالم من مماحكات السياسة في مصر وحتى السخرية منتجات أبل

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وفاة الاسباني بورجا... صاحب الضحكة الأشهر في العالم
Juan Joya Borja

خوان خويا بورجا كان قد تعرض لأزمة صحية العام الماضي. و في مارس / آذار ، شكر المعجبين به  ومحبيه على تنظيم حملة لجمع التبرعات لشرائه دراجة كهربائية للتنقل بعد بتر إحدى ساقيه بحسب بي بي سي.

وكان بورجا قد اشتهر بعد ظهور تلفزيوني له قبل 20 سنة تحدث فيه عن عمله نادلا في مطعم شاطئي وكيف كان يغسل الصحون بأمواج البحر، لكن تلك الرواية الأصلية تبدلت بلغات عديدة واكتسبت شهرة عالمية في السخرية من بعض الخصوم.

 في ذلك المقطع  الذي تم تحميله على يوتيوب عام 2007 ، تحدث بورجا كيف أنه ترك ذات مرة 20 طبق من أطباق الباييلا في البحر طوال الليل لتنظيفها ، ليعود في صباح اليوم التالي ليجد أن المد قد جرفهم جميعًا باستثناء واحد.

وبدأ والمذيع يتخبطون في نوبات من الضحك دون قدرة على السيطرة على نفسيهما مع قهقعة مميز كالأزيز لضحكة بورا المميزة مع ابتسامته التي كشفت فمه خاليا تقريبا من الأسنان التي خطفت الابتسامة والضحك من المشاهدين، وبعد سنوات ، بدءًا من عام 2014 تقريبًا ، بدأ مستخدمو الإنترنت في إعادة نشر المقطع بترجمات غير ذات صلة – تمامًا مثل المحاكاة الساخرة لمشهد من فيلم Downfall ، الذي يصور أيام أدولف هتلر الأخيرة، وأصبح له أيقونة على منصة تويتش.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا