انضمام أحد أشهر الممثلين لمشاهير في السباق لانتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2024

أفاد استطلاع للرأي الأسبوع الماضي من شركة «بيبلساي» لقياس توجهات المستهلكين أنّ 46 في المئة من الأميركيين سيفكرون في التصويت لدواين جونسون، وعلق الممثل البالغ 48 عاماً، في مقابلة إنّه يسعى لذلك بقوله «لدي أمل بتوحيد هذا البلد، وأشعر أيضاً بأنّه إذا كان هذا ما يريده الناس، فسوف أفعله». أحد أكثر الممثلين شعبية وأعلاهم أجراً، لم يحدّد أيّاً من الحزبين سيمثله، أو متى قد يخوض السباق إلى البيت الأبيض.

ولفتت رويترز أن المصارع المحترف السابق ينضم بطموحاته السياسية إلى قائمة تشمل ممثل “ماجيك مايك” ماثيو ماكونهي والبطلة الأولمبية السابقة كايتلين جينر وهم يدرسان الترشح المحتمل لمنصب الحاكم في تكساس وكاليفورنيا على التوالي.

وإذا فعل، فسينضم جونسون إلى قائمة طويلة من المشاهير الأميركيين الذين خاضوا الانتخابات على منصب سياسي، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب نجم تلفزيون الواقع سابقاً، والفنان كانيي ويست. لكن جونسون لديه شعبية هائلة ولديه مثل 226 مليون متابع على انستغرام ويحصل على أكثر من مليون دولار على كل تدوينة.

يذكر أن الرئيس الحالي جو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي سنا وسيكون عمره قرابة 82 عاما في الانتخابات الأمريكية القادمة لعام 2024 وفي حال وفاته قبل تلك الانتخابات ستتولى كامالا هاريس الرئاسة حتى موعد الانتخابات، وفي حال فوزه ووفاته بعدها ستتولى هاريس أيضا الرئاسة وهو سيناريو يخشاه كثير من الأمريكيين لأن كامالا هاريس لديها سجل مثير للجدل في سياساتها السابقة في منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.