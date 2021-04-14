وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ

وكانت طريقة الاحتيال الهرمية لهذه الشخصية البارزة في أوساط المال في نيويورك تقوم على أخذ المال من زبائن جدد ليوزع أرباحا أو يعيد الأموال للمستثمرين القدامى. وقد كشفت عملية الاحتيال هذه في كانون الثاني/ديسمبر 2008 خلال الأزمة المالية.

وحكم على مادوف بالسجن 150 عاما في 2019.

وأفاد مسؤول في المكتب الفدرالي للسجون وكالة فرانس برس في رسالة الكترونية “نؤكد أن برنارد مادوف توفي في 14 نيسان/أبريل 2021 في مركز بوتنر الطبي الفدرالي في كارولاينا الشمالية”.

وأوضحت الرسالة أن تحديد سبب الوفاة يتطلب رأي طبيب.

في شباط/فبراير 2020 قال محامي مادوف إن خبير المال السابق يعاني من مرض عضال ويريد أن يغادر السجن ليموت بسلام.

وأوضح المحامي براندون سامبل أن مادوف كان يعاني “من مرض قاتل في الكليتين بين مشاكل صحية أخرى”.

وكتب سامبل “خلص مكتب السجون في أيلول/سبتمبر 2019 الى أن أمام مادوف أقل من 18 شهرا للعيش بسبب قصور في عمل الكليتين”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” يومها أن مادوف يحتاج إلى كرسي نقال وعناية طبية على مدار الساعة.

وطلب الافراج عنه ليصلح العلاقة مع أحفاده ويموت في منزله لكن مكتب السجون رفض الطلب.

وضبطت السلطات الأميركية حوالى أربعة مليارات دولار مرتبطة بمادوف وتهدف إلى إعادتها إلى عشرات آلاف المتضررين في العالم.