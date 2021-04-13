حبس رئيس وزراء الكويت السابق

وأصدرت المحكم قرارا بمنع نشر أي أخبار في قضية “التجاوزات المالية” المزعومة في صندوق مالي تابع لوزارة الدفاع الكويتية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرين بحسب صحيفة القبس.

وقد أحيل المتهمين إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بنحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، وطالبت معاقبتهم وفقاً للقانون.

وأثيرت قضية “صندوق الجيش” في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبالتزامن مع كشف القضية، قدم الشيخ جابر المبارك استقالة حكومته، بعد تصادم حاد مع النواب واستجواب اكثر من وزير في حكومته.

تولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019 وكان صندوق الجيش قد تأسس في وزارة الدفاع لتقديم خدمات اجتماعية إنسانية بميزانية قدرت بنحو 5 ملايين دينار سنويا، وأُعطيت صلاحيات الصرف لوزير الدفاع أو من يفوضه عنه.