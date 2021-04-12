دبي : العديد من التجارب المميزة والعروض الترويجية المذهلة خلال الشهر الكريم

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة رائعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية وتجارب المأكولات والمشروبات التي تناسب جميع أفراد العائلة وتعكس تراث المدينة، بالإضافة إلى ما تقدمه من عروض التجزئة والترفيه خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على المناسبات العائلية وتجارب تناول الطعام والأجواء التي تميز الشهر الفضيل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “تتجلى مكانة دبي كوجهة عالمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتشارك سكان المدينة الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية وثقافة متنوعة ويعتبرون دبي موطناً لهم، روح التعاون والعمل الجماعي وعمل الخير والتسامح. فيما تقدم أجندة الفعاليات لسكان المدينة وزوارها نظرة شاملة حول المعنى الحقيقي للشهر الكريم من خلال تجارب تقليدية متميزة تشمل قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات والترفيه الفريدة من نوعها في المدينة.”

الفعاليات المجتمعية

ستكون دبي نابضة بالحياة من خلال أضواء رمضان التقليدية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك الزينة والزخارف المذهلة ثلاثية الأبعاد والأعلام التي تعرض شخصيتي مدهش ودانا المفضلتين لدى الجميع. وسوف يتم إضاءة الزينة عند غروب الشمس، حيث ستكتسي 150 شجرة نخيل بأضواء رائعة، في حين سيتم تركيب 20 مجسما ضوئيا ثلاثي الأبعاد في 12 موقعاً رئيسياً بما في ذلك برج الساعة في ديرة، وسيتي ووك، ودوار مركز دبي التجاري العالمي، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، كما سيتم وضع 370 علماً فوق جسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري لنشر رسالة رمضان في دبي.

ومن جهة أخرى يقدم سوق رايب ماركت لأفراد المجتمع خلال شهر رمضان وجهةً للقاء والحصول على تجربة تسوق محلية فريدة ومميزة في نهاية كل أسبوع. حيث سيتحول السوق المعروف إلى مركز للثقافة والتراث مع الموسيقى الحية والترفيه والسينما في الهواء الطلق وقلاع القفز العملاقة وغيرها الكثير. ويستضيف السوق المفتوح في الهواء الطلق من 16 أبريل وحتى 8 مايو، من الساعة 4 عصراً إلى 10 ليلاً في حديقة أكاديمية شرطة دبي، أكشاك الطعام الطازج، وشاحنات الطعام، ومحطات الفنون والحرف اليدوية، وأكشاك الهدايا التذكارية، وفنون الرسم بالحناء، بالإضافة إلى راوي القصص الذي سيقوم بالترفيه عن الصغار من خلال القصص الرمضانية والألعاب والمسابقات.

وسيضم سوق رمضان في سيتي ووك 20 كشكاً بالقرب من منطقة النافورة، مع الكثير من خيارات البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات التي يمكن للزوار استكشافها والاستمتاع بها طوال الشهر الكريم.

المبادرات الخيرية

بالإضافة إلى تألقها بأضواء رمضان التقليدية المذهلة، تدعم لا مير، الوجهة الشاطئية للمأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة وسيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، الأعمال الخيرية المستمدة من روح الشهر الكريم من خلال المشاركة في مبادرة “شارك بوجبة” التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف تزويد الطلاب الفقراء بوجبات مدرسية منتظمة. كما ستقام حملة جمع تبرعات ضخمة طوال شهر رمضان بدعم من “دبي القابضة”. ويمكن للزوار المساهمة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR لتقديم التبرعات إلكترونيا.

فعاليات مراكز التسوق

يرحب دبي فستيفال سيتي مول بالعائلات والأصدقاء لاستكشاف مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية. فإلى جانب الزخارف التقليدية المثبتة في جميع أنحاء مركز التسوق، يمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف فعالية “أوتو فيست” التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق، وكذلك المشاركة في فرص التصوير الرمضاني وزيارة معرض فني يضم أعمالاً من مجموعة نور الفنية المستوحاة من أسماء الله الحسنى. ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بكتب فنية طوال الشهر المبارك، فيما يمكن للشباب وزوار مركز التسوق من جميع الأعمار المشاركة في جلسات الرسم المباشرة بدايةً من الأسبوع الثاني من شهر رمضان. كما وتقدم مطاعم دبي فستيفال سيتي مول التي تشتهر بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام، تشكيلة من العروض الترويجية للإفطار، بما في ذلك عروض تناول الأطفال للطعام مجاناً وقوائم الطعام الشهية. وسيمنح برنامج مكافآت دبي فستيفال سيتي مول المتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من المطاعم والمقاهي، فرصة الفوز بجوائز فورية، بينما ستساعد مبادرة Festival Cares Stop & Help على زيادة الوعي بكيفية مساهمة الجمهور في دعم المحتاجين. كما يقام عرض “تخيل” خلال شهر رمضان مع أداء خاص إضافي يشمل التهاني الرمضانية التقليدية وعرض مذهل لمبادرة Festival Cares.

عروض التجزئة

يمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن الملابس المثالية لجميع أفراد العائلة الاطلاع على مجموعة ملابس حصرية من إمبوريو أرماني كيدز وأرماني إكستشينج وإمبوريو أرماني وهارفي نيكلز. وستطلق متاجر إمبوريو أرماني كيدز في كل من مول الإمارات ودبي مول وفروع أرماني إكستشينج في سيتي سنتر مردف ودبي مول، تشكيلة خاصة للأولاد بمناسبة شهر رمضان سيتم إطلاقها بشكل مبدئي على موقع الأزياء الإلكتروني “أُناس” قبل وصولها إلى المتاجر. ويدعو متجر إمبوريو أرماني في دبي مول ومول الإمارات المتسوقين ليكونوا أكثر وعياً بالبيئة وذلك من خلال إطلاق تشكيلة أزياء R-EA Cycle المستدامة خلال شهر رمضان. وستشهد حملة “لحظات التصميم الرمضانية” التي تطلقها متاجر “هارفي نيكلز”، عرض العلامات التجارية الإماراتية “سرب” و”آيام مي” و”إلستريلا” و”مرمر حليم” حصرياً داخل المتجر متعدد الأقسام في مول الإمارات.

ومن جهته سيطلق بلومينغديلز في دبي مول متجره الرمضاني خلال الشهر الكريم. ويمكن للمتسوقين الشراء من المتجر أو عبر شبكة الإنترنت، حيث يستقطب المتجر الشامل للأزياء والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمجوهرات الفاخرة العملاء من جميع الأعمار. ويحتفي المتجر بالمصممين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك الجوهرة وبوكا آند بوكا وبمبه وفلة وراساريو وتولر مارمو وديمة عياد وهمت آند نانديتا وعناية وغيرها. وسيتم وضع منفذ خاص بالأدوات المنزلية تحت عنوان “ميراج” داخل متجر بلومينغديلز للأدوات المنزلية، ليقدم تشكيلات جديدة وحصرية تشمل أدوات تناول الطعام والديكور المنزلي والمفروشات من علامات تجارية مثل سلسال ومايكل أرام ولافا وكوتيبول وبلومر وغيرها. ويمكن للعملاء استكشاف المتجر الرمضاني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط www.bloomingdales.ae/ramadan.

ويمكن لزوار متاجر جاب في دبي مول وابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات، الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية طوال شهر رمضان. حيث أنه بدءاً من 14 وحتى 17 أبريل، تقدم جاب عرض ملابس الأطفال والرضّع الترويجي الذي يشمل شراء قطعتين والحصول على واحدة مجاناً على جميع ملابس الأطفال باستثناء الملابس التي تحتوي على شعار العلامة التجارية. وسيقدم عرض ملابس رمضان من جاب الذي يستمر من 18 وحتى 24 أبريل تخفيضات كبيرة على مجموعة مختارة من الفساتين والقمصان والسراويل القصيرة، كما يمكن للزوار بدءاً من 28 أبريل وحتى 1 مايو الاستمتاع بتخفيضات 30 بالمئة على جميع القطع التي تحتوي على شعار العلامة التجارية والجينز.

وتكشف علامة الأحذية والإكسسوارات تشارلز آند كيث عن قطعة مجوهرات خاصة ورائعة بمناسبة شهر رمضان. وتتميز القلادة المكونة من ثلاثة أقسام بنصوص عربية متقنة الصنع تضم كلمات مثل “الوعي” و”البساطة” و”الرضا” من إبداع الفنان وسام شوكت، وهو ما يضفي عليها القلادة المزيد من التفرد والجمال. وسيتم تقديم هذه القلادة كهدية مجانية للمتسوقين الذين ينفقون 700 درهم أو أكثر في متاجر تشارلز آند كيث بدبي خلال شهر رمضان، كما يمكن للعملاء اختيار الكلمات التي تناسبهم.

وتقدم علامة ديون لندن تشكيلة منتجات خاصة بشهر رمضان تتميز بتصميمها الرائع والمناسب للشهر الكريم وما بعده. وتضم تشكيلة المنتجات أحذية نسائية أنيقة وحقائب تتوافق معها، بالإضافة إلى الملابس الفاخرة ذات التفاصيل المدروسة بعناية، وهو ما يجعلها مثالية لتناول الإفطار داخل المنزل أو التجمعات مع أفراد العائلة والأصدقاء. ويمكن للمتسوقين استكشاف تشكيلة منتجات ديون لندن الجديدة من الأحذية ذات الكعب العالي والتصاميم الرائعة والإكسسوارات داخل متاجر العلامة في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للمتسوقين داخل سيتي سنتر مردف زيارة متجر جوتشي المؤقت، والذي سيقدم تشكيلة مختارة من الملابس والإكسسوارات ومنتجات الأزياء الخاصة بالعلامة التجارية. ويتيح المتجر المؤقت الذي يستضيفه سيتي سنتر مردف حصرياً خلال شهر رمضان، للزوار فرصة استكشاف تصاميم وإطلالات جوتشي الفريدة من نوعها.

ويستعد مدهش، الشخصية المحببة لدى الجميع، لإسعاد الزوار خلال شهر رمضان هذا العام من خلال عروض خاصة لوقت محدود خلال أيام الأسبوع على مجموعة من أفضل العلامات التجارية والأدوات المنزلية المفضلة لدى المتسوقين. وتقدم المتاجر المشاركة للعملاء تخفيضات كبيرة على منتجات مختارة كجزء من عرض مدهش الترويجي لشهر رمضان مع كلوب أباريل. وينبغي على المتسوقين متابعة وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الرموز الترويجية التي يمكن الاستفادة منها في المتاجر. وتشمل العلامات التجارية المشاركة أثيليتس كو، وسي سي سي، وتومز، وكروكس، وسكتشرز، وتي سي بي، وأيروبوستال، وإل سي وايكيكي.



عروض المأكولات

يقدم فستيفال بلازا في جبل علي عرضا خاصاً لمحبي الطعام خلال شهر رمضان المبارك يمنح العملاء فرصة ربح رصيد نقدي بقيمة 40 ألف درهم على تطبيق مكافآت فستيفال، كما يستضيف مركز التسوق أسبوعياً سلسلة إفطار خاصة داخل المطاعم المشاركة. وبدءاً من 12 أبريل وحتى 16 مايو سيحظى العملاء الذين يزورون أي منفذ للمأكولات والمشروبات في المركز التجاري بفرصة أسبوعية لربح رصيد نقدي بقيمة 10 آلاف درهم على تطبيق مكافآت فستيفال عند إنفاق 100 درهم. ويشمل العرض الترويجي مطاعم أيكيا لكنّه لا يشمل لولو كافيه. وسيتم إدخال العملاء تلقائياً في السحب على الجوائز، مع الإعلان عن الفائزين في كل أسبوع من رمضان. وستُقام سلسلة إفطار رمضان داخل فستيفال بلازا في مطعم جديد كل خميس. ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة طعام خاصة داخل مطعم سومو سوشي في 15 أبريل، ومطعمي دينيز وفيمس ديفز في 22 أبريل، ومطعم بيبرميل في 29 أبريل، ومطعم زعتر وزيت في 6 مايو.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة إفطار أصيلة في مطعم كاليا بفندق لابيتا دبي باركس آند ريزورتس بسعر 175 درهماً للفرد، ويشمل المشروبات الرمضانية والقهوة والشاي، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المأكولات الإقليمية والعالمية إلى جانب أطباق تم إعدادها خصيصاً بمناسبة الشهر الفضيل. ويعد إفطار كاليا طريقة رائعة لرواد المطعم لتجربة مذاق ونكهات رمضان. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعرض “الساعات الأولى” والذي يشمل الإفطار مقابل 99 درهماً للفرد، مع خصم 50 بالمئة للأطفال حتى سن 12 عاماً.

ويمكن لزوار لا مير الاختيار من بين عدد من العروض الترويجية المتنوعة للمأكولات والمشروبات، حيث تدعو المطاعم الضيوف لاستكشاف تجارب الإفطار الرمضانية التقليدية وغيرها المزيد. وتشمل قائمة الإفطار في مطعم ميابي المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى والمياه والموكتيل مقابل 125 درهماً للفرد، وسيشمل إفطار مطعم ميديتيرينيان كيتشن مجموعة من الأطباق التقليدية مقابل 99 درهماً للفرد. ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 أعوام أو أقل تناول الطعام مجاناً في شوجر فاكتوري خلال وقت الإفطار عندما يرافقهم شخص بالغ يتناول الطعام خلال أيام الأسبوع، وسيقدم مطعم “ماستي” الهندي إفطاراً مقابل 150 درهماً للشخص، في ما يستضيف مطعم “ستيكنجي” خيارين للإفطار يشمل كل منهما أطباقاً مختلفة، مع خيار الوجبة الذهبية بسعر 99 درهماً والوجبة الفضية بسعر 59 درهماً. ويقدم مطعم أبرونز آند هامرز إفطاراً من أربعة أطباق اعتباراً من غروب الشمس كل ليلة مقابل 126 درهماً، بينما يمكن لضيوف مطعم أغاتي العراقي الاستمتاع بقائمة إفطار محددة مقابل 79 درهماً.

وتدعو سيتي ووك محبي الطعام لزيارة مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم والحصول على فرصة الفوز بجوائز ذهبية. وفي إطار برنامج تقييمات الإفطار والسحور مع زوماتو، يمكن لرواد المطاعم الذين يشاركون آراءهم في وجبات الإفطار والسحور في سيتي ووك، الدخول في سحب للفوز بعملة ذهبية عيار 24 قيراطاً تزن 3 جرامات في كل يوم من أيام رمضان. وسيفوز أفضل تقييم بالجائزة الذهبية.

ويستضيف 13 مطعماً من أفضل المطاعم في ذي بوينت على نخلة جميرا، عروضاً خاصة للإفطار والسحور طوال شهر رمضان. وتشمل هذه الوجهات مطعم بيروت باي وشيكاغو ميت باكرز وهوك آند كوك وسمكجي والصفدي وفناجين وعيزة وكايرو 30 وابن حميدو ورو رويال وكازوزة ولي بيرات وزور. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بزينة رمضان في جميع أنحاء ذي بوينت فيما تقدم نافورة دبي عرضاً خاصاً للاحتفال بالشهر الكريم.

ويمكن لمحبي الطعام خلال شهر رمضان لهذا العام العثور على وجبات الإفطار والسحور المثالية مع مجموعة إفطار رمضان في دبي من زوماتو. ويوصي الموقع الإلكتروني المتخصص في تقييم الطعام وتطبيق التوصيل بتشكيلة رائعة من الخيارات الاقتصادية أو الفاخرة أو المناسبة للعائلات، سواء كان رواد المطعم يبحثون عن أماكن خارجية أو بوفيهات كبيرة داخل الفنادق أو مطاعم غير معروفة أو أماكن تناول الطعام المفضلة داخل كل منطقة. وتتيح اقتراحات زوماتو مجموعة واسعة من الخيارات المناسبة لأجواء شهر رمضان المبارك.

الفنادق

يمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء بولينيزيا في دبي خلال شهر رمضان مع باقة فندق لابيتا دبي باركس آند ريزورتس التي تشمل الفطور والإفطار والسحور في مطعم كاليا والدخول المجاني إلى متنزه دبي باركس آند ريزورتس. ويمكن للضيوف الذين يقومون بالحجز في فندق رامادا باي ويندام داون تاون الاستمتاع بخصم 35 بالمئة على بوفيه الإفطار اليومي في مطعم كنزا طوال شهر رمضان، وسيقدم العرض الرمضاني الخاص بفندق كارلتون داون تاون للضيوف فرصة الاستمتاع بإقامة لمدة ليلتين في غرفة ديلوكس مقابل 798 درهماً، ويشمل العرض وجبتي الإفطار والسحور لشخصين، بالإضافة إلى خصم 20 بالمئة على المأكولات والمشروبات داخل الفندق. ويقدم فندق وأجنحة دبي ماريوت هاربور إقامة لليلتين تشمل الإفطار وخصم 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات خلال الشهر الكريم، وسيقدم عرض فندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج الرمضاني للضيوف فرصة الاستمتاع بإقامة لشخصين لمدة ليلتين مقابل 750 درهماً مع إفطار مجاني وغداء أو عشاء في مطاعم الفندق، بالإضافة إلى درس في الطبخ يقدمه طهاة الفندق وتخفيضات بنسبة 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات. ويمكن لضيوف فندق رافلز دبي خلال شهر رمضان الاستمتاع بباقة للإقامة بسعر 1630 درهماً لشخصين تشمل الإفطار أو السحور، حيث يمكن للضيوف تناول طعام الإفطار في مطعم أزور يوم الوصول، بالإضافة إلى درس لتعلم طبخ المأكولات العربية، وتسجيل الوصول الساعة 3 عصراً والمغادرة وقت الظهيرة. وتبدأ أسعار باقة فندق ديوكس النخلة لشهر رمضان من 1990 درهماً وتشمل الإفطار في مطعم جي بي آر أو مطعم خيبر وتناول وجبة السحور داخل الغرفة. وتبدأ أسعار باقة فندق أيبس ون سنترال الخاصة بشهر رمضان من 245 درهماً للغرفة الفردية و320 درهماً للغرفة المزدوجة مع فطور وغداء أو عشاء في مطعم Entre Nous، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على تجارب تناول الأطعمة والمشروبات داخل الفندق، فيما يدعو فندق نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي الضيوف للاستمتاع بأجواء رمضان مقابل 295 درهماً للغرفة الفردية أو 385 درهماً للغرفة المزدوجة مع الإفطار والغداء أو العشاء في مطعم Entre Nous وتخفيضات بنسبة 25 بالمئة على تجارب تناول الأطعمة والمشروبات داخل الفندق.

أنشطة في مختلف أنحاء المدينة

يمكن للعائلات الاختيار من بين تجارب ممتعة ومن بينها الاستمتاع في حديقة لاجونا المائية أو استكشاف الغابات المطيرة الداخلية في ذا جرين بلانيت خلال شهر رمضان المبارك مع عرض ترويجي رائع يتيح دخول الأطفال مجاناً خلال شهر رمضان. وتتيح الوجهتان دخول طفلين تحت 12 سنة مجاناً مع كل تذكرة كاملة يتم حجزها لشخص بالغ، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب أو لقاء الحيوانات الغريبة التي تسكن في ذا جرين بلانيت مجاناً. ويمكن لعشاق السينما مشاهدة أحدث الأفلام من خلال عرض رمضان من سينما روكسي، والذي يقدم تخفيضات بنسبة 40 بالمئة على جميع الباقات البلاتينية والماسية طوال شهر رمضان.

وتلتزم جميع الفعاليات بالتدابير الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.