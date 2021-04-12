محرر في الموقع by محرر في الموقع

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دبي: السماح للمطاعم بتقديم الطعام في نهار رمضان دون تغطية الواجهات

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: السماح للمطاعم بتقديم الطعام في نهار رمضان دون تغطية الواجهات

أبريل / وام / أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث أجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات.

ويأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يُلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت “اقتصادية دبي” أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مُسبق من قِبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

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