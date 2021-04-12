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الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، اليوم الاثنين الموافق 12 ابريل بعد صلاة المغرب، برئاسة معالي سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

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الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب

 وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في “المناطق الوسطى والشرقية والغربية” بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال شهر رمضان المبارك اليوم من مكانين في دولة الإمارات، الأول من أعلى قمة في الدولة، قمة جبل جيس في رأس الخيمة، على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، كما سيقوم المركز بتحري الهلال من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، والواقع في منطقة الختم في صحراء أبوظبي.

وأشار المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إلى أن الحسابات الفلكية بيّنت أن رؤية الهلال من الإمارات يوم غد الإثنين غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، مع وجود إمكانية لتصوير الهلال بصعوبة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة صفاء الغلاف الجوي التام بحسب صحيفة البيان.

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