محرر في الموقع by محرر في الموقع

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اعتبارا من الجمعة القادم سلطنة عُمان توسع قائمة السلع الغذائية المعفاة من الضريبة

جهاز الضرائب ينشر قائمة السلع المعفية من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها يوم الجمعة القادم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اعتبارا من الجمعة القادم سلطنة عُمان توسع قائمة السلع الغذائية المعفاة من الضريبة

أصدر رئيس جهاز الضرائب سعود الشيكلي قراراً بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر

وكانت السلطنة قد أعلنت الخميس الفائت عن قرارات اعفاء شملت توسيع قائمة السلع  الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل (0%) صفر  بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية.

وحدد جهاز الضرائب 488 سلعة غذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة منها الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والتمر والبهارات والتوابل والزيوت والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن إضافة إلى الألبان والأجبان والشاي والبن والسكر والملح والعصائر غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.

وسبق أن أعلنت الحكومة عن 93 سلعة غذائية أساسية معفية من ضريبة القيمة المضافة وجرى توسيع قائمة هذه السلع إلى 488 سلعة غذائية وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية .
ويدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة حيز التنفيذ اعتبارا من 16 أبريل الجاري، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتعد السلطنة رابع دولة خليجية تطبق الضريبة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

ويمكن الاطلاع على قائمة السلع من الرابط

https://data.qanoon.om/ar/md/ta/2021-0065.pdf

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