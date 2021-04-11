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الإمارات: تقليص ساعات العمل في رمضان في القطاع الخاص

تقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: تقليص ساعات العمل في رمضان في القطاع الخاص

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها بتويتر جاء فيها.. “أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل”.

 وتصبح ساعات الدوام بذلك لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص  6 ساعات بدلاً من 8 يومياً، وبحسب المادة 65 من قانون العمل الاتحادي، الذي ينظم العمل في القطاع الخاص يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

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