السعودية: تحديد ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

حددت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأشترطت الوزارة التحصين ضد فيروس كورونا بالحج أنواعه الثلاثة محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافي لإصدار التصاريح.

#انفوجرافيك | #وزارة_الحج_والعمرة

آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر #رمضان المبارك

تقبل الله صيامكم وقيامكم pic.twitter.com/pE9iF7p3dm — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 11, 2021

وأكدت الوزارة عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، بالإضافة لعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، بجانب منع اصطحاب الأطفال. ونوهت الوزارة إلى إتاحة خدمة التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.كما كشفت الوزارة عن آليات إصدار تصاريح الحج والعمرة والصلاة خلال رمضان المبارك، حيث حددت الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، مبينة أنه سيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة، وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.

وكانت الوزارة قد حذرت من أن غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية مؤخرا أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي سيتم بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما لفتت أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.