الاستشارات القانونية عن بعد، محامية إماراتية تطلق تطبيقا لتزويد الجمهور بالنصائح القانونية

أطلقت المحامية الإماراتية عبير شريف التطبيق لمساعدة مقيمي دولة الإمارات التنقل في القانون بسرعة وكلفة معقولة.

سوف تغطي Ask Legal مجالات تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي وقانون الأسرة والعمل، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية. وسيتم الرد على الأسئلة خلال مدة أقصاها 72 ساعة وبأسعار تنافسية لإعطاء المواطنين والمقيمين الحصول على مشورة الخبراء، لجزء بسيط من سعر الرسوم القانونية العادية.

قالت عبير شريف ، صاحبة فكرة التطبيق الجديد، في هذا العصر الرقمي الجديد، إن مثل هذه الخدمات طال انتظارها في الإمارات العربية المتحدة: “نأمل أن يتم نقل هذه الخدمة عبر الإنترنت وإزالة بعض التكاليف الباهظة التي يمكن أن تمنع الناس من طلب المشورة من المحامين ، وسوف نبذل ليس فقط الدعم القانوني أكثر سهولة، ولكن أيضا تسريع الاستفسارات الناس. ”

واضافت ان “الرؤية هي لتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم تشمل اختصاص مركز دبي المالي العالمي والقانون الإنجليزي في المستقبل”، قالت السيدة شريف، مؤكدة أنه يتم تغطية جميع جوانب النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الشريعة للقانون المدني.

السيدة شريف، التي عملت في القطاع القانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2016، بعد دراستها في الجامعة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، هي جزء من جيل جديد من المحامين الذين يغيرون وجه النظام القانوني.

قالت عبير شريف، “مع كل الإصلاحات القانونية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، يمر النظام القانوني بتغيرات كبيرة وكمحامين، علينا مواكبة ومساعدة تحفيز التغيير. “كان هناك الكثير من التحديث على الورق ، ولكننا الآن نساعد في ايصال معلومات واستفسارات عن القانون لعامة الناس في دولة الامارات.”

تم توفير خيارات الحزمة المختلفة المتاحة لكل من الأفراد والشركات الصغيرة حيث يمكن للعملاء طرح العديد من الأسئلة، أو اجتماع Zoom. التطبيق متاح على كل من Android وiOS.

واصبح التطبيق متاحا لأجهزة أندرويد وأي فون للحصول علىمشورة قانونية في قطاعات تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي والأسري وقانون العمل ، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، بحسب التشريعات والقوانين الإماراتية.