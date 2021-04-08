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إلزام المتاجر والمطاعم السعودية بزيادة العاملين من المواطنين

وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين،وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إلزام المتاجر والمطاعم السعودية بزيادة العاملين من المواطنين

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الأربعاء أن على مراكز التسوق والمتاجر الكبرى والمطاعم في المملكة زيادة نسبة الموظفين لديها من المواطنين.
 ثلاثة قرارات أعلنها الوزير أحمد بن سليمان الراجحي يتوقع أن تساعد في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات. تأتي الخطوة في إطار مسعى حكومي أوسع نطاقا لإحلال المواطنين محل العمال المغتربين بحسب وكالة الأنباء السعودية .

يشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة ومكاتب إدارتها “باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات”.
وسيكون على المتاجر والمطاعم والمقاهي زيادة عدد العاملين من المواطنين السعوديين بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن الوزارة.

وأفادت الوكالة الرسمية أن المؤسسات التجارية التي تخالف الإجراءات الجديدة ستواجه عقوبات، مضيفة أنه “يمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني”.
أظهرت بيانات رسمية من أكبر مصدر للنفط في العالم اليوم أن البطالة بين المواطنين السعوديين هبطت إلى 12.6 بالمئة في الربع الرابع من 2020 من 14.9 بالمئة في الربع الثالث بحسب رويترز.

تمضي الحكومة في إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لخلق ملايين الوظائف وخفض البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول 2030. وتأثرت الخطط بأزمة فيروس كورونا التي تسببت في تهاوي أسعار النفط العام الماضي.

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