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وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، صباح اليوم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

وولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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