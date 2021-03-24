وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

وولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 24, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021