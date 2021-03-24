محرر في الموقع by محرر في الموقع

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فرنسا تمنع الذبح الحلال

أقرت فرنسا حظر الذبح على الطريقة الإسلامية بدءا من يوليو القادم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
فرنسا تمنع الذبح الحلال

جاء القرار الفرنسي عقب سلسلة من إجراءات كان منها غلق الكثير من المساجد الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب.

ونقلت أ ف ب عن مسؤولي المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير، في بيان، أن السلطات الفرنسية اعتمدت شروطًا جديدة لذبح الدواجن، تجعل من غير الممكن احترام المبادئ العقائدية والأساسية لطقوس الذبح الحلال اعتباراً من يوليو 2021.

وقال ممثلو الديانة الإسلامية في فرنسا، الحاصلون على الموافقة الوزارية التي تخوّل لهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس الأضاحي، وضمان التصديق الحلال على اللحوم والمنتجات الموجهة لاستهلاك الجالية المسلمة، إن هذه الشروط الجديدة وردت في التعليمات الفنية رقم DGAL / SDSSA / 2020-722، الصادرة عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، معتبرين القرار رسالة سيئة توجهها السلطات الفرنسية للجالية المسلمة قبيل حلول شهر رمضان.

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