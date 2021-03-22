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الإمارات تطلق الاستراتيجية الصناعية بمشاريع بـ 300 مليار درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، الاستراتيجية الصناعية للدولة (Operation 300Bn.. ) بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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الإمارات تطلق الاستراتيجية الصناعية بمشاريع بـ 300 مليار درهم

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على تويتر إن “تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا”.

وتابع: “هدفنا من الاسترتيجية  دعم تأسيس  13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة… كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة.”

وأطلق سموه اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية، بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعياً.

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