الإمارات تطلق الاستراتيجية الصناعية بمشاريع بـ 300 مليار درهم

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على تويتر إن “تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا”.

وتابع: “هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة… كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة.”

وأطلق سموه اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية، بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعياً.

كما أطلقنا اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الاعلامية .. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا .. وترسيخ تنافسيتها صناعياً .. pic.twitter.com/A8Farttdp2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2021