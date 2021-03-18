ابتكار مبادر إماراتي: منهجية ذكية في مفهوم المزرعة الشاملة

مزارع «غراسيا» التي أسسها حامد الحامد، مؤسس مجموعة تجسد مفهوم الزراعة الشاملة وقصة نجاح لافت للزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– ماهو المقصود بعملكم بما يسمى منهجية ذكية في مفهوم المزرعة الشاملة، وهل ترقى لمستوى توزيعها كامتياز- فرانشايز؟

وهل يمكن اعتبارها نموذجا لشركات تعمل بأسلوب ضمان الاكتفاء الذاتي والاستدامة؟

-الابتكار اليوم هو ما يميز الشركات عن بعضها البعض. كان هدفي ابتكار منظومة تحل مشاكل الزراعة بكاملها فالمستهلك يجد كل ما يريده في الزراعة في مكان واحد.وتغيير مفهوم المزرعة التقليدي الذي تم إختزاله في إنتاج الخضروات فقط وتناسينا واجبنا تجاه خلق جيل يعمل على المزارع مستقبلا ونشر فقه دور المزارع وأثرها في حياتنا وأثرها الإقتصادي والبيئي والمجتمعي والتعليمي فالعمق الشمولي الذي تصدرت به مجموعة غراسيا كان الركيزه الأولى للنجاح والتميز وتوسيع نطاق الأثر وهنا تمكنا من تقديم باقة تحاكي كل فئات المجتمع وبمختلف تطلعاتهم لنصل لبلوغ الغايات بأقصر الطرق وبأقل التكاليف كما أننا عملنا على تطويع التكنولوجيا وإستثمارها لتسهم بشكل فاعل بتطوير القطاع بكل أقسامه فالمعادلة التى نسجت على قاعدتها مجموعة غراسيا الشمولية سر النجاح

-كيف بدأت في مجال الزراعة، وما هي الخيارات الأخرى التي كانت قائمة أمامك؟

لقد بدأت قصة مشروعي بعد أن أهداني الشيخ زايد طيب الله ثراه قطعة أرض في الباهية بعد أن أعددت عليه قصيدة بما أنني شاعر إماراتي. أحب الزراعة منذ صغري و لكن بعد وفاة الشيخ زايد زاد تعلّقي في هذه الارض و كأن كل قطعة منها تذكرني بالشيخ زايد.

قررت أن أكمل تعليمي للماجستير فسافرت إلى بريطانيا لاستكمال دراستي في القيادة الإستراتيجية و إدارة التغيير.

اكتشفت أنذاك أنني أستطيع اسقاط التغيير على القطاع الزراعي بالتخطيط الاستراتيجي. فبدأت العمل بعد دراسة جدوى للمشروع إستغرقت عام كامل باستثمار عام 2015 أحدث نظام زراعة مائي من أسبانيا لأبرهن للعالم جميعا أننا قادرين على مواجهة التحديات الزراعية و رد الجميل لبلد أعطانا الكثير.

هل تغيرت المعادلة في مجال الزراعة ومصاعب توفير مصادر مستدامة من مياه الري، مالذي تغير منذ صدور نصائح واستشارات مؤسسات عالمية أن دول الخليج لا يجب أن تستثمر بموارد المياه في القطاع الزراعي؟ وهل ترى أن اعتماد دول الخليج على استيراد 80% من احتياجات الغذاء سيبقى كما هو أم أن حلولا أخرى ستبدل ذلك؟

أعتقد أننا نشهد في هذا العصر ثورة زراعية جديدة تكنولوجية. طبعا” تغيرت المعادلة ليس فقط في دول الخليج و لكن في العالم أجمع. ازدياد التحديات اليوم في قطاع الزراعة يطال العالم أجمع و أهمها شح المياه. فأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من هذا القطاع لتخفيض الاستهلاك و توفير إنتاجية أكبر.

برأيي اعتماد الخليج سابقا بهذا القدر على الاستيراد لاننا لم نعمل بجد في هذا القطاع و تراجع الاقبال على المزارع و الزراعة. اليوم, أنا أدير مزارع داخل الدولة و خارجها لأساعد كل شخص مهتم بأن يستثمر في القطاع الزراعي أن يفهم تبعات هذا القطاع. لذلك أسست مجموعة غراسيا و هي تعتبر النموذج الأول على مستوى العالم الذي يحاكي الزراعة من الالف الى الياء. ففيه إدارة المزارع, تدريب العاملين و أصحاب المزارع و المجتمع على مفاهيم زراعية و غيرها, فيها تعليم فلقد زارنا 13000 طالب من أنحاء الامارات و متدربين من كندا, أميركا و ألمانيا, و فيه أيضا التكنولوجيا و الفعاليات و التصنيع و السياحة الزراعية و التجارة و مشتقات الاكل. عندما نواجه التحديات بالعلم أعتقد أننا باستطاعتنا النهوض بقطاعنا الزراعي و الحد بشكل كبير من استيراد الغذاء من الخارج و هذا ما نعمل عليه مع كل من معالي عبدالله النعيمي وزير البيئة و التغير المناخي, معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي مريم المهيري وزيرة الامن الغذائي.

هل ترى أن جائحة كوفيد 19 جلبت مكاسب إيجابية بلفت الاهتمام بالأمن الغذائي؟

أعتقد أن الامن الغذائي تم العمل عليه قبل كوفيد بسنوات و ذلك لاننا لدينا قيادة حكيمة قادرة على استشراف المستقبل. كوفيد غير نظرة العالم أجمع على أهمية ليس فقط الامن الغذائي بل الاكتفاء الذاتي و زيادة مناعة الجسم لمواجهة هكذا وباء. كوفيد غيّر مسار شركات ضخمة و عمل على توجيه الاعمال إلى التجارة الالكترونية. فعلى سبيل المثال, خلال جائحة كورونا ازدادت مبيعات الفواكه و الخضار بشكل كبير جدا لاننا ابتكرنا تطبيق لتوصيل المنتجات الى المنازل بصناديق. فأقبلت الناس عليه خصوصا” أنه من المزارع المحلية.

ما هو أكبر تحد واجهته في البداية، وهل تواجه حاليا تحد آخر في تحقيق النجاح التجاري؟

أكبر تحد بالنسبة لي كان على السبيل الشخصي. هو عندما يكون للانسان طموح و أحلام و لا يلقى الدعم المعنوي من الناس من حواليه. قكان الرد دائما”لن تنجح في هذا العمل قبلك كثيرون حاولوا.

أما التحدي الاكبر في قطاع الزراعة في العالم أجمع هو التسويق. فكان عندي محصول رائع بمعايير أوروبية و لكنني لم ألق أماكن التسويق كما حاول الكثيرون من سمساري الخضار أن يكسروا أسعاري و يشتروا محاصيلي بأرخص الأسعار. و لكن مع وجود قيادة رشيدة تم توجيه طلب بفتح منافذ بيع مباشرة من المزارع الى المستهلك في الاسواق و المطاعم و الفنادق.

هل هناك نية للتوسع إقليميا؟

كان حلم الشيخ زايد أن يجعل الامارات خضراء و حلم الشيخ محمد بن زايد أن يجعل الامارات رائدة في قطاع الزراعة. التوسع عالميا ضرورة و فعلا بدأنا في هذه الخطوة باختيارنا اجود المنتجات من كل دولة على حسب مناخها. فيكون المنتج المزروع هو منتج إماراتي زرع خارج الدولة. مع العمل دائما على البحث و التطوير و التجارب في مزارعنا على كل أنواع المحاصيل الزراعية لأننا نؤمن بأنه لا يوجد مستحيل و أننا نستطيع أن نزرع تقريبا كل المحاصيل.

يذكر أن مجموعة غراسيا تعمل حاليا بالشراكة مع مساهمين عدة إطلاق مشروع مدينة زراعية متكاملة باستثمار يقدر بنحو مليار دولار في مرحلته الأولى، وستتضمن المدينة مشاريع للثروة السمكية والحيوانية والنباتية بأحدث التقنيات فضلاً عن مشروع لإنتاج الأعلاف والحبوب والأسمدة وستكون لديها القدرة على إنتاج الطاقة الخاصة بها.

وتجمع هذه المزارع كامل الجوانب التي يحتاج إليها المزارع في تحقيق مستوى عالٍ من القيمة الغذائية.

وانبثقت فكرة المشروع أصلا من دراسة حامد الحامد للماجستير في تخصص قيادة استراتيجية وإدارة التغيير في إحدى جامعات بريطانيا، فقام بتوجيه معارفه ودراسته لإقامة مشروع تجاري يساهم من خلاله بتغيير النمط السائد في الزراعة والعمل . ويؤمن الحامد أن الإنسان، لكي يحقق النجاح، لابد وأن يمر بمرحلتين أساسيتين: الأولى تتمثل بالمعرفة التامة بكل الممكنات التي يملكها، والمرحلة الثانية في تحديد الأهداف التي يود أن يحققها حتى تصل إلى النجاح. يزرع الحامد في مزرعته كل المحاصيل، لكن الأهم أنه يوظف مفهوم الاكتفاء الذاتي والاستدامة بطرق مبتكرة.