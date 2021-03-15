مصر تبدأ بفرض رسوم تأشيرة دخول ابتداءً من 21 مارس

القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولاراً أميركياً، علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021.

تود سفارة دولة #الامارات العربية المتحدة في #القاهرة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية #مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية مبلغ وقدره (25 دولار اميركي). علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021 — UAE Embassy – Cairo (@UAEembCairo) March 15, 2021

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت أخيراً قراراً ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

وستكون قيمة التأشيرة 25 دولار أمريكي أو ما يقارب 100 ريال سعودي تُحصّل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

ونقلت تقارير صحفية في يوليو الماضية نية فرض مصر رسم تأشيرة دخول و لم يتم تنفيذ القرار وقتها، وتم إلغاؤه وتأجيله حتى صدر رسمياً في 12 مارس 2021، فيما أعلن عن بعض الإعفاءات مع دول مثل روسيا وغيرها.