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مصر تبدأ بفرض رسوم تأشيرة دخول ابتداءً من 21 مارس

سيبدأ القادمون إلى جمهورية مصر العربية بتسديد رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولاراً أميركياً، علماً أن المرسوم الذي أعلنته السلطات المصرية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تبدأ بفرض رسوم تأشيرة دخول ابتداءً من 21 مارس

القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولاراً أميركياً،  علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت أخيراً قراراً ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

وستكون قيمة التأشيرة 25 دولار أمريكي أو ما يقارب 100 ريال سعودي تُحصّل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

ونقلت تقارير صحفية في يوليو الماضية نية فرض مصر رسم تأشيرة دخول و لم يتم تنفيذ القرار وقتها، وتم إلغاؤه وتأجيله حتى صدر رسمياً في 12 مارس 2021،  فيما أعلن عن بعض الإعفاءات مع دول مثل روسيا وغيرها.

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