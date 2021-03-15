العراق : الكشف عن 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً و المشاريع المنجزة هي 500 .

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن هيئة الاستثمار الوطنية، عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في عموم العراق، فيما أشارت الى أن المشاريع المنجزة هي 500 فقط.

وقالت رئيس الهيئة سهى النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون الاستثمار”، مبينة أن “الشركات التي تعمل في العراق يسمح لها بجلب 50 % من العمالة وتمنح لهم الفيزا عن طريق هيئة الاستثمار”.

وأضافت، أن “الهدف من السماح للشركات بجلب 50 % من العمالة الاجنبية، هو لتشجيع اليد العاملة العراقية واجبار تلك الشركات بتشغيل 50 % من العمالة العراقية”، مشيرة الى أن “الموازنة تتضمن مشاريع تعود الى الوزارات، حيث إن المشاريع التي تدخل بالموازنة تمول عن طريق الدولة”.

وعن مجموع المشاريع الوهمية والمتلكئة، أكدت النجار أن “هناك احصائية لدى هيئة الاستثمار بشأن المشاريع الوهمية والمتلكئة”، لافتة الى أن “مجموع الاجازات الصادرة منذ بدء الهيئة عملها بلغت 2400 اجازة”.

وتابعت أنه “من بين هذه الاجازات يوجد 970 مشروعا نسبة الانجاز فيه صفرا والتي تعتبر وهمية، اضافة الى 800 مشروع متلكئ نسب الانجاز فيها متفاوتة ولكن لم تنجز”، موضحة أن “عدد المشاريع المنجزة هي 500 مشروع فقط”.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن قيمة المشاريع الوهمية التيسحبت مبالغها فعليا من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار منذ أن بدأت الحكومات المتعاقبة بالإشراف عليها بعد الاحتلال الأمريكي وأن أبرز القطاعات التي طاولتها المشاريع الوهمية تتركز في قطاعات الصحة والإسكان والتربية، فضلا عن البنى التحتية كالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي.