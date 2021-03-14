دبي: إطلاق حاضنة الأعمال “تجارز”

وتعد الحاضنة منصة متكاملة للشباب المواطنين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة في قطاع السياحة، والامتياز التجاري، والتجارة الالكترونية بالإضافة إلى المساعدة في تأسيس المشاريع المتعلقة بتصنيع وإنتاج العطور، فيما تقدم الحاضنة تجربة خاصة لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريعهم في قطاع المشروبات التخصصية و خاصة في عالم القهوة .

وتوفر الحاضنة حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الابداعية المختلفة فضلا عن توفير مختبرات عملية و دورات تخصصية في تصنيع العطور وعالم صناعة القهوة .

وقال سعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن افتتاح الحاضنة يأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة.

وأكد على حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف رؤية الدولة، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبشكل يسهم في دعم القطاع الاقتصادي في دبي.

وقال فهد بن ثاني، المدير التنفيذي والمؤسس لحاضنة الأعمال “تجارز” : نهدف من خلال الحاضنة إلى دعم رواد الأعمال الشباب لتطوير مهاراتهم و خبراتهم في عالم ريادة الاعمال مما سينعكس على تطوير مستقبل الاعمال التجارية وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة.