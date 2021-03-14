السعودية: إطلاق دليل العقود للعاملين في القطاع الخاص

يتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة خطوات تبديل الوظيفة وإجراءات الخروج والعودة وخطوات الخروج النهائي.

ويمكن معاينة الدليل من موقع الوزارة (هنا) حيث يشير الدليل الذي يأتي في 26 صفحة إلى توفير ذات الخدمات عن طريق الكفيل أو من قبل الموظف مثل إمكانية صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة إلى جانب الموظف نفسه.

وتتيح الخدمات الجديدة للموظف الوافد إصدار تأشيرات مرافقين للخروج والعودة أيضا.

يأتي ذلك يوم دخول مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص، حيز التنفيذ اليوم.

و تقدم هذه المبادرة خدمات عدة تشمل خدمةالانتقال إلى وظيفة في شركة أخرى دون الحاجة لموافقة الكفيل والتنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى» وتشمل جميع العاملين الوافدين في شركات القطاع الخاص.