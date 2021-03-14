12 % ارتفاع تحويلات المقيمين في السعودية لشهر يناير

وتلفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن تحويلات السعوديين إلى الخارج ارتفعت بنسبة 9.4 % في يناير 2021 ، لتصل إلى 4.27 مليارات ريال مقارنة مع 3.9 مليارات ريال في يناير 2020. وكانت تحويلات المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة %19.25 خلال عام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال مقارنة مع 125.53 مليار ريال في عام 2019 .

وسجلت قيمة التحويلات في العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 . ووفق أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ إجمالي المشتغلين غير السعوديين نحو 10.2 ملايين شخص بنهاية الربع الثالث من العام 2020 بحسب صحيفة مكة السعودية.