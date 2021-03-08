الصين تطلق حملة تبادل ثقافي مع الإمارات

أعلنت مبادرة “هلا بالصين”، وهي مبادرة هدفُها تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي ودفع التعاون الاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة والصّين بطريقة عملية، عن أوّل حملة من نوعِها تُركِّز على التّبادل الثّقافي بشكلٍ خاص واستمرار ترسيخ العلاقات بين البلديْن، وذلك بالشّراكة مع مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات اليوم ووزارة الثقافة والسّياحة الصّينية وقنصلية الجمهورية الشّعبية الصّينية.

وستنظم الحملة أربعة معارض رئيسية للتّبادل الثقافي، اثنين منهما تحت فكرة ومسمّى “الإمارات بعيون صينية” واثنين تحت فكرة ومسمّى “الصين بعيون إماراتيّة”. وسيقام أول حدث من هذه المجموعة من المعارض بعنوان “صور في الإمارات”، وسيضم 50 إلى 100 صورة تعرِض أشكال مختلفة من المواد الثّقافية بما فيها الشّعر والفنون. وقد تم التقاط صور هذا المعرض خلال جولة تصوير في بعضٍ من المواقع المميزة وغير المعروفة في الإمارات شارك فيها مصورين محترفين وعارضين أزياء ومؤثري وسائل تواصل اجتماعي.

أمّا المعرض الثّاني فسيعزّز فكرة “الصين بعيون إماراتية” ويكشِف عن مجموعة من الصور التقطَها مصوّرون إماراتيّون في وجهات غير مألوفة ومميزة داخل مناطق هانغتشو وتشنغدو ومدن رئيسية أيضاً بما فيها بكين وشنغهاي وغوانزو وشنتشن.

وستتوفر الصور المعروضة بصيغة رقمية على موقع إلكتروني مخصص سيتم إطلاقه بالتعاون مع موقع Fengniao، المنصة الإعلامية الأكثر رواجاً للمهتمين والعاملين في قطاع التصوير والذي يستقطب 8 ملايين زيارة يومياً.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة “هلا بالصين”: “لعبت هلا بالصين في السنوات الأخيرة دوراً أساسياً في خلق فرصٍ للتبادل الاقتصادي والثقافي لكل من الإمارات والصّين. وفي ظلّ التحولات التي نشهدها اليوم تبرز أهمية التّلاحم والتعاون لحياة أفضل، ونجدِّد اليوم التزامَنا بتحقيق رؤيتنا المشتركة من خلال حملتِنا الجديدة هذه.

ووجب التذكير بأن العلاقة التي تجمعنا هي في تطور مستمر، ومنفتحة على المساعي الجديدة وفرص السوق. ويشكّل هذا التفاهم المتبادل أسساً سانحة للبلدين لتسليط الضوء على البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع كليهما بها وفرصة لمشاركة الخبرات العالمية المستوى مع الجيل الجديد من قادة الأعمال ومستكشفي العالم.”

وكانت مبادرة “هلا بالصين” قد استضافت نسختيْن من معرض “دبي بعيون صينية” في كلٍ من مدينتي نينغبو وهانغتشو الواقعتين في مقاطعة جيجيانغ الصّينية في العامَيْن 2018 و2019. وضمّت معارض التصوير الفوتوغرافي التي استمرت على مدار 16 يوماً، 170 صورة فريدة لإمارة دبي وأسلوب حياتها الراقي وأجوائها الثقافية المتعددة، حيث قام مصورون صينيون مقيمون في الإمارات بالتقاط هذه الصور ليعطوا نظرة غير مسبوقة عن المدينة.

والتزاماً منها بتعزيز الفرص للأفراد والشركات في قطاع التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديوهات، وقعّت مبادرة “هلا بالصين” ثلاث اتفاقيات ، أوّلها شراكة مع P&V الصّينية هدفُها تأسيس منصة لتبادل الأفكار بين المصورين وصنّاع الأفلام في الإمارات والصّين. أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة UShine المتخصّصة في الشبكات المتعددة القنوات، وتهدف الى تأسيس حاضنة للمؤثرين في قطاع الإعلام الرقمي في المنطقة بالتعاون مع موقع تيك توك.

وأبرمت “هلا بالصين” اتفاقية ثالثة مع شركة “تشي” للفعاليات الخاصة والتي أسستها ثلاثة سيدات إماراتيات، وتتمثل رؤيتها في تقديم الصّين وثقافتها وشعبها من خلال الأنشطة المنسَّقة التي تمنح شعب وسكّان الإمارات فرصة للانغماس في الثقافة الصّينية وتعزيز التفاهم المتبادل.

وتسعى مبادرة “هلا بالصين” إلى جذب المجتمعات الإبداعية في البلدين من خلال المسابقات وورش العمل الافتراضية التي تتيح تبادل محتوىً ثقافياً قابلاً للمشاركة، مثل ممارسة التاي تشي أو الحرف التقليدية لصنع الدُّمى في الصّين أو البحث عن اللؤلؤ من خلال الغوص في الإمارات.

وفي تعليق لها عن هذه الشّراكة، قالت علياء الحمادي، مدير مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة: “تتمتع الصّين والإمارات بعلاقات ثنائية سريعة النمو عبر مختلف المجالات. ويعمل كلا البلدين على تعزيز علاقاتهما لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية وثقافية لتحقيق رفاهية شعبيهما”.

وأضافت: “باعتبار أن الثّقافة والفن هما من الركائز الأساسية لجهودنا من أجل تعزي التواصل وبناء الجسور عبر الجنسيات المختلفة، فنحن فخورون بدعم المبادرات الكبيرة التي تقوم بها “هلا بالصين” وذلك ضمن سعينا لتعزيز العلاقات الاجتماعية في بلدنا التي بُنِيَت على قِيَم التّسامح والتّعايش”.

وأوضحت أن الإمارات تستضيف أكثر من200 ألف مقيم صيني، وتستقبل ما يصل إلى مليون سائح صيني كل عام. وتظل الصّين أيضاً الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم إماراتي، في علاقات تستمر في النمو عاماً بعد عام. وتؤكد مثل هذه المبادرات الاجتماعية التزامنا بتعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل بين الشعوب في كلا البلدين خارج المجالات الدبلوماسية”.

وقال سعادة لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصّين الشعبية في دبي: “عملت ’هلا بالصين‘ عن كثب مع القنصلية الصّينية والهيئات الحكومية من كلا الجانبين لتنظيم احتفالية وعروض ’رأس السنة الصّينية‘ بنجاح في دبي لمدة ثلاث سنوات متتالية. وقد عزّز هذا الحدث التعاون الثنائي بين الصّين والإمارات ولقي ترحيباً واسعاً وردود فعل إيجابية للغاية من الجانبين”.

وأضاف: “يصادف عام 2021 الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصّيني وبداية الخطة الخمسية الرابعة عشرة، بينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها وكذلك معرض إكسبو 2020 دبي، وهي فرصة تاريخية جديدة لتعزيز سبل الصداقة والتعاون بين الإمارات والصّين. ونأمل أن تؤدي الأعمال العظيمة للفنانين والمصورين من الجانبين إلى تعميق التفاهم والصداقة المتبادلين بين الصّينيين والإماراتيين، وضخ حيوية جديدة في العلاقات الودية بين البلدين، وكتابة فصل جديد للتبادلات العملية والصداقة والتعاون بين الصّين والإمارات”.

وقد استضافت مبادرة “هلا بالصين” والإمارات العام الماضي أكبر احتفالات للسّنة الصّينية الجديدة خارج الصّين، حيث توافد أكثر من 50 ألف زائر إلى “سيتي ووك” لحضور الاحتفال الافتتاحي الكبير والمليء بالعروض الترفيهية والمشاركين الذين ارتدوا الأزياء الصّينية التقليدية.

يذكر أن مبادرة “هلا بالصين” تركز على استكشاف الفرص لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات السّياحة والتجارة والاستثمار.