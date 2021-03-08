وزارة الحج السعودية تنفي صحة أنباء عن حجز عمرة رمضان على مرحلتين

وحذرت الوزارة، اليوم الاثنين، من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الوزارة أن تطبيق «توكلنا» لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وينعكس التصريح في «توكلنا». وكشفت عن أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «كورونا» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.

| معالي وزير الحج والعمرة: طورت وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا الذي تم من خلاله إدارة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية ومتابعة حجز كافة المواطنين والمقيمين لتصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة#جهود_المملكة_في_الحرمين pic.twitter.com/vgOOzNpymK — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 7, 2021