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السعودية تشترط اجتياز اختبار المهارة لمنح تأشيرة العمل للوافدين

أكدت وزارة الموارد البشرية في السعودية أمس الأحد، أن منح التأشيرات للوافدين سيتوقف على توفر المهارات اللازمة اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تشترط اجتياز اختبار المهارة لمنح تأشيرة العمل للوافدين

ويتضمن ذلك ضرورة اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي تمنح لهم تأشيرة العمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم “الفحص المهني” يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

ويبدأ العمل في البرنامج بدءا من يوم غدٍ الإثنين، بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، بدءا من شهر يوليو المقبل.

ولم يتضح بعد مصير العمال المهنيين المقيمين في المملكة، في حال فشلهم باجتياز الاختبار.

وتستضيف السعودية نحو 10 ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.

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