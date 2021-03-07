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بادري الإلكترونية تعلم الشابات مهارات تطوير سيرهن المهنية

تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمي لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع “لينكد إن” في التاسع من مارس الجاري ورشة عمل عن بعد بعنوان “طوري ملفك الشخصي”، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي انطلقت حملته لهذا العام تحت شعار “اختر التحدي”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بادري الإلكترونية تعلم الشابات مهارات تطوير سيرهن المهنية

وتستهدف الورشة، التي تنعقد بين الساعة 1:00 و2:00 ظهراً عبر تطبيق الاتصال المرئي “زووم” ، طالبات الجامعات والخريجات الجدد والموظفات الجدد والباحثات عن عمل.
وتركز الورشة، التي تقدمها المدربة مهاك مخيجاني، مدير حلول العملاء في “لينكد إن”، على تطوير معارف ومهارات المشاركات لتمكينهن من تنسيق ملفهن الشخصي الذي يتيح لهن إيجاد فرصة عمل مناسبة وتعزيز حضورهن في الحياة العملية.
وتتيح الأكاديمية للراغبين بالتسجيل للمشاركة في ورش العمل الافتراضية عبر الدخول على الرابط التالي على موقعها الرسمي:  https://www.badiri.ae، ولمزيد من المعلومات حول الندوات، والورش، والجلسات الافتراضية، يرجى زيارة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأكاديمية: @Badiriacademy.

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