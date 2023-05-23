أول كويتي ينال 24 براءة اختراع

سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث بجهود د .بدر العنزي براءة اختراع في المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية وذلك لنظام مبتكر لتخفيف توزيع المياه الملوثة.

وقال القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الحياتية د.العنزي إن فكرة الاختراع تقوم على تصميم أنبوب مبتكر كجزء من نظام تخفيف وتوزيع المياه الملوثة، مبينا ان التصريف المستمر للنفايات السائلة الملوثة من المصانع ومحطات تحلية المياه إلى مياه البحر أدى إلى تدهور الحياة البحرية على مر السنين.

واضاف، عمدت من خلال أبحاثي التي تم دعمها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمعالجة هذه الظاهرة وإدارة المحلول الملحي المرفوض من محطات تحلية المياه المختلفة لتقليل ضررها على مياه البحر والكائنات الحية البحرية وكفاءة عملية تحلية المياه.

وتابع بالقول، أنه قدم طريقة مبتكرة عن طريق استخدام تقنية مفاعل نفث السوائل المغمورة كموزع للمحلول الملحي المرفوض من محطات تحلية المياه، مبينا ان هذه التقنية تتميز بأنها رخيصة التكلفة وتوفر معالجة مزدوجة بكفاءة عالية كجهاز تهوية لرفع نسبة الأكسجين المذاب في الماء وخلط المحلول الملحي المطرود مع مياه البحر الخارجية لتخفيف تركيزه ومنعه من الاستقرار في قاع البحر.

كما عبرت مساعدة نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. حنين الغبرا، عن فخرها لوجود باحثين كويتيين، لديهم من القدرات المميزة ما يؤهلهم لإنجاز 24 براءة اختراع حتى الآن، ترفع اسم جامعة الكويت إلى مصاف الجامعات العالمية.