فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inمجتمعأخبار أريبيان بزنس

“العدل” السعودية تصرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة

خصصت المملكة صندوقا يهتم بصرف النفقة لمن يستحق، بهدف توفير نفقة الأسرة في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار مع ضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، عن صرف أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، في 3 أشهر.


وأفادت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.


وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث جرى تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.


وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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